Allevi, il ritorno sul palco emoziona: «Perdonate qualche nota fuori posto, suono con la mia anima»

«Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l’anima». In questo modo, un emozionatissimo Giovanni Allevi, è tornato ad esibirsi nella sua città ad Ascoli Piceno in un concerto, diverso da tutti gli altri. Un concerto vissuto con grande agitazione, al punto che per calmarsi, ha voluto cimentarsi subito al pianoforte e affidarsi a note che, dopo tante lacrime, gli danno la carica «per non darla vinta al destino avverso».

L’applauso

Un inizio salutato da un lunghissimo applauso dei duemila spettatori, fra i quali i genitori del compositore. Il compositore, musicista, direttore d’orchestra e scrittore non poteva non ricominciare a suonare dal vivo senza farlo nella sua terra dopo i due anni a combattare con il mieloma. Continui i riferimenti alla malattia emersi durante il concerto: espressi con le parole, con il corpo, con quella musica che intende essere più forte di una guerra non ancora vinta, come l’artista ha ripetuto spesso. L’esibizione del «pianista filosofo» è stata liturgica, spirituale, intensa e totalizzante come una preghiera accorata, eppure piena di energia, di speranza, di forza e di coraggio. Un viaggio terapeutico, curativo, che ha coinvolto tutto il pubblico presente, trascinato emotivamente per oltre un’ora e mezza di spettacolo. Un concerto che all’inizio ha proposto “Aria”, che da sola basterebbe a spiegare quel gesto con le braccia al termine di ogni brano del Maestro, passando per “ No more tears”e poi “Tomorrow”, brano presentato all’ultimo Sanremo, con il quale Allevi esprime la consapevolezza della necessità e dell’importanza del domani.

La scaletta

Una scaletta di una ventina di composizioni, tra quelle nate ieri e nate oggi, in cui sono presenti tutti i temi a lui più importanti, come “Our Future”, che si rifà alla lectio junghiana sulla perdita del contatto con la Natura, come “Ti scrivo”, toccante confessione dell’incontro speciale avvenuto con don Mauro Bartolini, compianto parroco di Monticelli, vittima in un incidente stradale a soli 39 anni.

