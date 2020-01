Arriva "Conversations in The Dark", il nuovo brano di John Legend nel prossimo episodio di "This in Us": «Lui farà parte dl cast»

Venerdì 10 Gennaio 2020, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’inizio dell’anno arriva l’ultimo brano di, “”, disponibile sulle maggiori piattaforme digitali. La nuova fatica dell’artista farà da colonna sonora al prossimo episodio dell’acclamata serie tv “”.“This is us” tornerà con la seconda parte della quarta stagione l’11 febbraio su FoxLife (canale 114 di Sky), e lo stesso Legend sarà un attore del cast come guest star. Una nuovo impegno per il cantante, uno dei pochi artisti ad aver vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, i quattro principali premi annuali statunitensi dedicati all'intrattenimento, oltre a essere stato eletto l'uomo più sexy del mondo da People.“Conversations in The Dark”, è stato scritto da Legend, Gregg Wattenberg, Jesse Fink, Kellen Pomeranz e Chance Peña ed è stato prodotto da Gregg Wattenberg e Pom Pom.Nella sua carriera John Legend ha appunto conquistato 10 Grammy Awards, un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award, rendendolo così il primo uomo afro-americano ad essersi aggiudicato un EGOT. La sua discografia conta 6 album: Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), e A Legendary Christmas (2018).Ha preso parte “Jesus Christ Superstar Live in Concert” nel 2018, vincendo un Emmy per Outstanding Variety Special e aggiudicandosi una nomination per Outstanding Lead Actor (Limited Series).In tv lo scorso anno ha partecipato nelle vesti di giudice a “The Voice” nel 2019, vincendo con Maelyn Jarmon, e al momento è impegnato anche nella nuova edizione.