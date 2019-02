Arisa, dopo Sanremo il tour: "Una nuova Rosalba nei club"

Marted├Č 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si prepara per ile per il nuovo tour che partirà il 26 marzo dall’. Un progetto dal titolo “Una nuova Rosalba nei club”, che vedrà l'artista lucana nei principali club italiani. Un’esperienza live completamente nuova rispetto alle precedenti, dove musica e visual si fonderanno per portare dal vivo i brani del nuovo album “Una nuova Rosalba in città” (Sugar) anticipato dal brano “Mi sento bene” in gara al 69esimo Festival di Sanremo.Unfrutto oltre un anno di lavoro che vede coinvoltioltre alla stessa Arisa, che racconta, con sonorità nuove e testi cuciti su misura la nuova Rosalba, una donna del suo tempo che procede per step di consapevolezza, libera dalle convenzioni e artefice del proprio destino. Un’artista che con il suo lavoro vuole trasmettere energie positive, regalare amore, suggestioni e non risposte, perché l’unica risposta possibile a volte è vivere al massimo il qui e l’ora.Oltre ai nuovi brani, Arisa proporrà i suoi grandi successi riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del nuovo album. Di seguito il calendario completo: 26 marzo Perugia, Afterlive; 27 marzo Roma, Largo Venue; 29 marzo Milano, Magazzini Generali; 30 marzo Firenze, Viper; 5 aprile Livorno, The Cage; 6 aprile Cesena, Vidia; 8 aprile Torino, Hiroshima Mon Amour; 10 aprile Padova, Hall; 11 aprile Brescia, Latteria Molloy.