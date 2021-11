Arisa, le foto bollenti in reggiseno su Instagram: i fan impazziscono

Arisa sexy ed esplosiva su Instagram. La cantante lucana, per pubblicizzare il videoclip del suo nuovo brano, decide di far impazzire tutti i suoi follower.

Arisa sceglie lingerie rossa e l'effetto è decisamente sexy, con il fisico prorompente messo in bella mostra. Nella didascalia, la cantante ha scelto alcuni versi di Fabrizio Caramagna e tutti i follower sono impazziti, come si evince anche dai tanti commenti di apprezzamento. Nella stessa didascalia c'è anche un rimando al link nella biografia, che porta al videoclip del nuovo brano di Arisa, Altalene, realizzato in collaborazione con Brown & Gary.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 17:04

