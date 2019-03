Arisa live tour, ora Rosalba è diventata grande: a Largo Venue Roma il 27 marzo

di Ilaia Del Prete

Il tour nei club "è un'esperienza nuova, che ho sempre pensato non mi potesse appartenere. Sarà una sfida".è pronta a lanciarsi in una nuova avventura, quella che fino all'11 aprile la porterà nei club di tutta Italia con Una nuova Rosalba nei club. Il tour, che parte oggi da Perugia, farà tappa domani adiArisa "si sente bene", parafrasando il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album Una nuova Rosalba in città che ha portato anche sul palco dell'Ariston ae che è una sorta di manifesto della nuova fase che sta vivendo Rosalba Pippa. «La felicità arriva quando la scegli, quando sei contento delle cose che hai senza pensare a quelle che non hai», ha spiegato la cantautrice che nell'ultimo disco si affaccia a sonorità nuove e testi cuciti su misura per lei, tutti uniti dal denominatore comune della positività.Nei nove live del tour Arisa porterà ai suoi fan i brani dell'ultimo album nato da oltre un anno di lavoro insieme a sei producer e 17 autori, oltre alla stessa cantante, che racconta una donna del suo tempo. Arisa, da sempre libera dalle convenzioni sia per quanto riguarda la sua vita privata sia quella professionale, restituisce l'immagine di artefice del proprio destino.Una nuova Rosalba nei club è un'esperienza live completamente nuova rispetto alle precedenti, la prima così a stretto contatto con il pubblico che Arisa non manca di aggiornare di frequente attraverso i suoi canali social. Nella performance musica e visual si fonderanno, e sul palco con Rosalba ci saranno Giuseppe Barbera, al pianoforte e tastiere, e il dj/producer Jason Rooney per dare al sound dell'album una sferzata in chiave elettronica.Se sul palco di Sanremo Arisa è stata penalizzata da una brutta influenza che l'ha lasciata senza voce e con l'amaro in bocca per non aver potuto interpretare al meglio Mi sento bene, al punto da farla restare per qualche giorno con "la convinzione che la canzone fosse troppo per me", durante il tour avrà modo di rifarsi e portare un messaggio solare a quanti la seguiranno attraverso i brani del nuovo album. Del resto ha spiegato: «Quando ho l'opportunità di condividere qualcosa con gli altri sono felice. Voglio che il mio lavoro possa donare vibrazioni positive al prossimo». Non mancheranno, nei club, i brani più amati della cantante ma riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del nuovo album.Nelle dodici nuove tracce, nate dal confronto costante tra Arisa e Sugar, l'etichetta con cui lavora per la prima volta, c'è tanto spazio per l'amore raffigurato nelle sue diverse sfumature. C'è l'amore maturo, sincero e consapevole ma anche quello esplosivo, quello tanto desiderato, innalzato a sentimento universale o anche semplicemente difficile. E il suo di amore? «Spero di scoprirlo prima che mi cadano i denti», ha avuto modo di dire scherzando.Non mancheranno, nei club, i brani più amati della cantante ma riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del nuovo album.