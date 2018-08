Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ariana Grande pubblica in piena estate il suo ultimo disco. Esce Sweetener, il quarto della carriera della cantante statunitense che deve la sua iniziale popolarità al ruolo di Cat Valentine nella sitcom americana e secondo il Time nella lista delle 100 personalità più influenti al mondo. Sweetener è il primo dopo la strage di Manchester del 2017 durante un suo concerto, dove persero la vita 20 suoi fan.Anticipato dai singoli in anteprima No Tears Left To Cry, God is a woman e The Light Is Coming con Nicki Minaj, vanta della collaborazione anche di Missy Elliott (in “Borderline”) e Pharrell Williams (in “Blazed”). Quindici tracce che sono il seguito di Dangerous Woman uscito due anni fa. Ariana Grande spiega il titolo “più dolce” riferendolo a tutte quelle persone capaci di portare serenità nella vita di qualcuno o, semplicemente, in una situazione difficile, rendendola più dolce.Il video dell’ultimo singolo “God is a woman” con la voce di Madonna, in meno di un mese ha superato gli 87 milioni di views e oltre 119 milioni di streams su Spotify.Ecco la tracklist completa di “Sweetener”:1. Raindrops (An Angel Cried)2. Blazed (ft. Pharrell Williams)3. The Light Is Coming (ft. Nicki Minaj)4. R.E.M.5. God Is A Woman6. Sweetener7. Successful8. Everytime9. Breathin10. No Tears Left To Cry11. Borderline (ft. Missy Elliott)12. Better Off13. Goodnight n Go14. Pete Davidson15. Get Well Soon