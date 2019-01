Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha regala una nuova sorpresa a tutti i suoi fan. La popstar ha annunciato che venerdì 8 febbraio uscirà il suo: "", soltanto 6 mesi dopo "Sweetener", l'album che ha che ha avuto 10 singoli contemporaneamente nella Billboard Hot 100. Da venerdì 25 gennaio sarà disponibile il preorder del disco su iTunes. "Thank U, Next" è stato anticipato dal singolo omonimo che ad oggi conta oltre 473 milioni di streaming su Spotify e più di 270 milioni di views su YouTube. "7 rings", il secondo brano estratto in rotazione radiofonica da domani, venerdì 25 gennaio, ha raggiunto la #1 su iTunes Italia e su Spotify Global, è stabile in Top 10 su Spotify Italia dal giorno della sua pubblicazione e ha ottenuto il record mondiale per il maggior numero di streaming su Spotify nel primo giorno di uscita, con 14.966.544 ascolti. Entrambi i brani rivelano il lato più femminista e indipendente di Ariana Grande, che canta la riscoperta di sé e la voglia di sentirsi libera di divertirsi.Qui di seguito la tracklist completa del nuovo album:ImagineNeedyNASABloodlineFake smileBad IdeaMake UpGhostinIn My Head7 ringsthank u, nextBreak Up with Your Girlfriend, I'm BoredAriana Grande ha alle spalle un anno ricco di successi: l'album "Sweetener", pubblicato ad agosto, ha raggiunto in pochissimo tempo la #1 nella classifica degli album più venduti in Italia e la vetta della Billboard Top 200. Un successo confermato dai 10 singoli posizionati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, due dei quali in Top 10 ("No Tears Left to Cry" e "God is a Woman"). Di recente Ariana ha ottenuto il premio come Best International Female Artist ai NRJ Awards ed è stata l'artista più ascoltata su Spotify nel mese di novembre2018 con 47 milioni di ascoltatori mensili.Ariana Grande è tra le regine del nuovo pop mondiale, inserita da TIME nella lista delle 100 personalità più influenti al mondo. A soli 24 anni ha pubblicato 3 album, tutti certificati disco di platino, con numeri globali impressionanti, su tutti i 18 miliardi di stream che fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo.