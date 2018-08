Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non ha lasciato un testamento. Lo rivelano i media Usa, sottolineando che i quattro figli hanno presentato un documento dicendosi parti interessate alla sua eredità, mentre la nipote ha chiesto alla corte di nominarla rappresentante personale del patrimonio.Secondo la legge del Michigan, se una persona non sposata muore senza testamento, i suoi beni sono divisi in parti uguali tra i figli. Don Wilson, avvocato di lunga data della regina del soul, morta a 76 anni la settimana scorsa, da tempo le suggeriva di costituire un fondo fiduciario, ma lei non se ne è mai preoccupata: «Avrebbe accelerato le cose mantenendo la situazione privata», ha spiegato. Il timore, infatti, è che ora le rivendicazioni possano portare ad un lungo scontro in tribunale. «Spero che non ci sia una dura contestazione sul patrimonio», ha affermato Wilson, sottolineando come «in mancanza di testamento o istituzione di un trust finisce sempre per essere una lotta».