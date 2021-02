Aperitivo digitale con Chadia Rodriguez, live streaming dalla Terrazza Martini il 25 febbraio: ecco come seguirlo

Nuovo appuntamento con l'aperitivo digitale a sostegno dello spettacolo italiano. Martini, uno dei marchi più iconici, propone per il 25 febbraio dalle ore 19 il live streaming con la giovane rapper Chadia Rodriguez. Si tratta del quarto evento del format #MartiniLiveBar dopo il successo delle prime tre tappe, che hanno raggiunto oltre 70mila persone, con ospiti Coma Cose, Boss Doms e Nitro.

Davanti al banco da bar al 16esimo piano di Terrazza Martini, al centro della capitale dell’aperitivo, Chadia si esibirà con la dj TAMI portando, tra gli altri brani, il suo ultimo singolo “Donne che odiano le donne”, uscito per Sony a inizio febbraio 2021. Nella diretta live delle 19 si racconterà a tutti coloro che si collegheranno ai canali social, dando il proprio punto di vista sul presente e il futuro della musica italiana per poi esibirsi guardando dall’alto Milano. Uno showreel che porterà sul palco virtuale di Terrazza Martini brani di rottura, capaci anche di affrontare temi quanto mai attuali per la Generazione Z come il body shaming o il cyberbullismo.

Nel percorso in salita di un’Italia che prova a ripartire, nuove forme di eventi musicali si affermano con l’obiettivo di continuare a far vibrare le casse, pur nel rispetto della sicurezza di tutti. Nello spettacolo, infatti, fisico e virtuale si integrano per dare vita a momenti di intrattenimento. Dopo il duo indie Coma_Cose, l’eclettico Boss Doms, il principe del rap italiano Nitro, è ora la volta di una voce femminile, quella di Chadia Rodriguez. L’evento è totalmente gratuito e si può seguire in digitale sui canali social di MARTINI e sul canale Instagram di Chadia, a partire dalle 19.

«Riapriamo il 2021 con un nuovo appuntamento di #MartiniLiveBar, un format frutto della contingenza degli scorsi mesi ma che si è rivelato essere un potente strumento di intrattenimento che soddisfa i gusti dei nostri consumatori, ricordiamoci che musica e aperitivo sono un duetto inseparabile, ma che allo stesso tempo dà un segnale importante in un’Italia che ha bisogno di guardare con speranza al futuro, coinvolgendo anche e soprattutto i nostri artisti – commenta Fabio Pane, MARTINI marketing manager Italy –. La musica è divertimento, certo, ma la musica è anche arte e mezzo di comunicazione. La playlist virtuale che abbiamo collettato in questi mesi ha visto succedersi, con un MARTINI Fiero&Tonic in mano, davanti al nostro banco da bar itinerante, alcuni dei più interessanti profili dello spettacolo italiano. Ognuno di loro ci ha raccontato qualcosa, ha espresso il proprio punto di vista, ma soprattutto la voglia di non fermarsi e di continuare ad emozionarsi ed emozionare. Questa volta tocca alla giovane Chadia Rodriguez che di cose, ne ha davvero tante da dire».

II quarto appuntamento con #MartiniLiveBar sarà giovedì 25 febbraio alle ore 19.00 dalla Terrazza MARTINI di Milano. Sarà possibile seguire il live streaming dell’evento sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @Martiniit, e su quello della cantante @chadiaarodriguez. Per seguire lo spettacolo con un aperitivo MARTINI Fiero&Tonic si potrà ordinare il kit sulla piattaforma Winelivery con uno speciale codice sconto che verrà rilasciato al momento della registrazione. E per rivivere le emozioni dei quattro appuntamenti di #MartiniLiveBar, si può ascoltare la playlist dedicata sul canale Spotify di MARTINI.

