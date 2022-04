Antonello Costa all'Anfitrione, uno show per festeggiare i 35 anni di carriera

Dal 21 Aprile all' 8 Maggio 2022 Antonello Costa salirà sul palco del Teatro Anfitrione con il suo nuovo spettacolo “Costa Soul (l'artista e la sua anima)”.

Antonello Costa torna in scena per festeggiare i suoi 35 anni di carriera, con un nuovo varietà moderno, uno spettacolo sincero, intimo e biografico.

Per questo nuovo spettacolo Costa sceglie di salire sul palco del Teatro Anfitrione proprio perché questo teatro rappresenta simbolicamente il suo ritorno alle origini; nel 2004 infatti portò in scena lì “Vieni avanti provino”, uno dei suoi primissimi spettacoli di varietà. Stavolta, invece, decide di fare ritorno sempre nello stesso posto accogliendo il pubblico in una nuova veste: completamente solo, senza attori e ballerine al suo fianco, mettendo a nudo non soltanto la sua anima d'artista ma anche il suo “io” più privato, quello vissuto al di fuori del palcoscenico.

Un mix di vecchi e nuovi numeri: il karacose 2022 (esibizioni di pochi minuti in cui Antonello dà sfogo alla sua creatività sulle note di brani musicali di un tempo), il giro d'Italia e il kitmancula covid edition.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 17:29

