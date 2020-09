Annalisa: «Nuda? Un disco per svelare la mia fragilità»

MILANO - Vento sulla Luna, Houseparty e Tsunami: tripletta di Annalisa per Nuda, ultimo disco in uscita il 18 settembre. Un titolo che la rappresenta, e collaborazioni con Rkomi, J-Ax, Achille Lauro, Chadia Rodriguez, la rapper spagnola. Un lavoro declinato al femminile per guardarsi dentro, «la musica mi auto-cura, vivendo sul palco esattamente quello che sono nella vita. Nuda, priva di costruzioni, mi svesto delle fragilità». E due anime, l’Annalisa che tutti conosciamo oramai dal 2010, da quando la cantautrice ligure ha partecipato ad Amici di Maria de Filippi. E quella più nascosta. Ecco perché il disco è diviso in due: «Nel lato A sono io, con il mio marchio di fabbrica, con le canzoni che nascono d’istinto, dall’urgenza. Nel lato B, sperimento di più, calco la mano». Ed è il lato B, appunto, che chiude con il duetto con Achille Lauro e il brano che porta il titolo del disco ma sotto forma di acronimo: N.U.D.A., Nascere Umani Diventare Animali. «Sono stata la sua ospite a Sanremo ed è qui che io e Lauro ci siamo conosciuti meglio. L’acronimo vuole essere una domanda: gli esseri umani si sono evoluti o si sono involuti? Lascio la domanda senza risposta».



Ed eccola la parte più maliziosa. Una femmina alfa, come canta in una strofa di Principessa: «Non sono la Cardi B della situazione (rapper statunitense, ndr), con grinta e forza sputate in faccia. Ma manifesto il mio essere forte, facendo i conti con le fragilità. E come me, tanta gente. “Ho portato i miei sbagli come collane”, mi rendo conto dei limiti ma ci convivo e ne traggo vantaggio. Uno fra tutti? La mia insicurezza». Mentre il suo live, Party sulla luna, è spostato al 5 maggio 2021 sempre al Fabrique di Milano. Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 07:44

