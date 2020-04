Per Annalisa la quarantena è a suon di Houseparty. Una festa in casa

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 16:03

Un singolo che sa di leggerezza, che fa venire voglia di ballare, che è invito a distrarsi in questi lunghi giorni di quarantena. É l’intento di Annalisa, la cantautrice savonese che ha spostato l’uscita del nuovo disco al 18 settembre (per Warner Music) e - dopo la partecipazione con Luca Di Stefano nel video di “Supercalifragili” di J-Ax - regala ai suoi fan il nuovo singolo che lo anticipa. Si chiama Houseparty ed esce domani 15 aprile (in radio dal 17). «Giuro che il titolo l’ho scelto prima di tutto questo», racconta dalla sua mansardina sulla spiaggia. «Un singolo che ho scritto mesi fa ma che risulta tanto attuale. Il riferimento è alla casa e alle mura domestiche, microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. E casualmente il titolo coincide con una delle app del momento per creare videochat di gruppo (quella con cui la stiamo intervistando, ndr) che prima non conoscevo».Anche “Il Party sulla luna “, la grande festa/concerto fissata per il 4 maggio al Fabrique di Milano, verrà posticipato al 22 ottobre.I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it”