Annalisa balla con Joey Di Stefano: il cameo speciale sulle note di Bellissima VIDEO

La saga tra Annalisa e Joey Di Stefano continua, e non potremmo esserne più felici. Il coreografo siciliano è diventato particolarmente celebre sui social negli ultimi tempi per le sue social dance: balli di gruppo con coreografie relativamente semplici (per i social, appunto).

Il video TikTok

A spopolare, tra i tanti video, è stata soprattutto la coreografia sulle note di Bellissima di Annalisa. Per omaggiare tutta questa viralità, Annalisa ha anche pubblicato un video su TikTok in cui appare seduta e con un'ossessione che le frulla nella testa: ovviamente, come tutti noi, la sua ossessione era la coreografia di Joey Di Stefano.

Ora, però, l'artista è passata al livello successivo. E così, in un nuovo video, mentre Joey Di Stefano e la compagna Caterina tengono una delle loro lezioni di ballo nella stanza appare improvvisamente Annalisa. E stavolta i due non solo si incontrano di persona, ma ballano insieme la coreografia sulle note di Bellissima.

Foto e Video: Warner Music

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 08:59

