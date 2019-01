Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Con Gigi ci siamo ritrovati”, Salirà sul palco della prossima edizione del, ma intantoparla della sua vita sentimentale e del suo ritorno in coppia condopo lungo un periodo di crisi che li ha tenuti divisi.I due sono tornati a vivere assieme e la famiglia, che conta anche del figlio Andrea, si è riunita: “Oggi Gigi e io siamo due persone diverse e consapevoli, è come se ci fossimo conosciuti e “riconosciuti” per la seconda volta – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - Non è facile ricominciare. Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto, se c’è stato un sentimento forte, perché ci si può lasciare, ma poi ritrovarsi maturi e amarsi comunque come si può, ripartire e vedere come va. I buoni presupposti ci devono essere sempre”.Anna ha anche cambiato la sua mentalità: “Sono cambiata io ed è cambiato lui, c’è stata una mediazione per ricominciare e anche un cambio di prospettiva: ho passato 32 anni a pensare al domani senza godere il momento. Oggi prendo la vita come viene”.