Angelina Mango, il nuovo look ma qualcosa va storto: «Ho scoperto una cosa che mi rende infinitamente triste» La cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Tiktok per comunicare ai suoi follower il suo cambio look







di Cristina Siciliano Angelina Mango dice «addio al biondo». La cantante, che ha reso il suo esordio all'Eurovision 2024 indimenticabile lasciando il segno nel suo debutto internazionale, ha deciso di cambiare colore di capelli. Angelina Mango ha pubblicato così un video sul suo profilo Tiktok dove ha fatto sapere ai suoi follower di aver detto addio alla sua chioma bionda. Purtroppo però il risultato non è stato quello sperato soprattutto dopo aver «scoperto una cosa che la rende infinitamente triste». @angelinamango__ paranoia epocale ♬ suono originale - angelinamango__ Le parole di Angelina Mango «Buonasera a tutti, sono qui perché vorrei affrontare un discorso e parlare di una cosa che mi rende infinitamente triste - ha spiegato con tono ironica Angelina Mango sul suo profilo Tiktok -. Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 18:00

