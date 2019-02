Morto Andy Anderson, l'ex batterista dei Cure e di Iggy Pop sconfitto dal cancro

Mark Hollis, lo strano caso del musicista: una morte senza spiegazioni nell'era dei social

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nel mondo della musica: è, all'età di 68 anni,. L'ex batterista di gruppi comee di musicisti come, infatti, è stato stroncato dalche lo aveva colpito e che era giunto in fase terminale, come annunciato una decina di giorni fa dallo stesso Anderson Su Facebook,aveva annunciato che il cancro che lo aveva colpito era diventato irreversibile. Nel post, ilbritannico aveva anche espresso il desiderio di interrompere le cure e di rifiutare ogni accanimento terapeutico. «Ormai non ci sono possibilità di guarigione» - aveva scritto, al secolo Clifford Leon Anderson - «Vado incontro al mio destino con lucidità e consapevolezza, non voglio farmi vedere come un vegetale dai miei cari».