Andrea Rivera, il ritorno in scena domenica 21 agosto a Cerveteri. L'ingresso è gratuito

Dopo tanto tempo finalmente Andrea Rivera torna in scena con il suo sempre più pazzo ed irriverente Teatro-Canzone assieme alla sua Band And Breakfast (Matteo D'Incà alle chitarre, Martino Onorato alle tastiere e moog, Andrea Palmeri alla batteria e Andrea Grossi al basso) per un " Con..certo impegno!" carico di satira con monologhi e canzoni seguendo ma non inseguendo lo stile di Jannacci e Gaber. «Io faccio satira a 360 gradi...qualcuno in tv che vuol far creder di esser compagno..la fa a 90 gradi..' Non mi e' mai piaciuto il teatro " rassicurante" ..statene sicuri. Libero Stato in Libera satira!!!», dice Rivera

Lo farà a Cerveteri nella16esima edizione l’Etruria Eco Festival, la manifestazione che da tre lustri rappresenta uno degli appuntamenti culturali estivi più attesi di tutto il Lazio. Andrea Rivera e the Band&Breakfast si esibiscono domenica 21 agosto al Parco della Legnara: l'ingresso è gratuito. Rivera replicherà venerdì 26 agosto Sky Park Casilino Roma.

I

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Agosto 2022, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA