Curioso il destino. Scrivi una canzone che partecipa al, rischia l’eliminazione per presunto plagio, invece prosegue la gara e vince. Poi vola all’Eurovision, platea di centinaia di milioni di spettatori, e si classifica quinta.È la storia di, cantata da, scritta dal cantautore romano, per cui è anche la sua di storia.«La musica è magica, senza barriere. Ho provato una gioia immensa dopo Lisbona, perché le canzoni viaggiano da sole, nonostante i limiti della lingua».Cosa racconta nel nuovo singolo Lontano?«È un viaggio velocissimo nella nostra società, sempre più cinica, che ci costringe ad una vita restrittiva. Lontano è un inno all’amore, alla gioia, alla voglia di evasione».Lei è un cantautore, ma anche un cittadino impegnato. Ha partecipato alla notte della legalità a Palermo.«Mi ha contattato l’associazione dei magistrati, dopo aver ascoltato la mia canzone Denuncialo, che esorta a denunciare le vittime di violenza. Da ragazzo ho subito bullismo, ma non ho denunciato. La musica mi ha salvato e ho voluto portare in giro un messaggio di speranza».Quest’anno si è parlato molto di abusi nel mondo dello spettacolo. È così difficile trovare la forza per denunciare?«Sì, perché ti senti quasi in colpa per averla subita. Io ho parlato con molte donne vittime, che spesso non denunciano perché si sentono la causa. Capisco la sfiducia nelle istituzioni, ma bisogna insistere, altrimenti si resta soli».Venerdì 1° giugno, il live al Contestaccio, con un omaggio a Califano.«È un grande poeta contemporaneo, ma faremo un omaggio alla romanità, cantando da Lando Fiorini a Nino Manfredi».Se dovesse raccontare Roma in una canzone?«È una città magica come direbbe Totti. Eterna e romantica, con una grande festa dentro al cuore. Ha tanti problemi, ma noi dobbiamo cercare di aiutarla».Quando andrà a Sanremo?«Se un giorno avessi una canzone forte, la proporrei, ma ora sto pensando all’album che uscirà in autunno».riproduzione riservata ®