Andrea Casta e il suo violino "laser" al Parco della Musica

Andrea Casta, conosciuto come il “violinista Jedi”, per il caratteristico archetto luminoso che evoca la spada laser di Star Wars, annuncia l’anteprima del suo tour di concerti in tutta Italia, il 30 aprile 2022 si esibirà per la prima volta nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma con “The Space Violin – Visual Concert”, prodotto da Ventidieci.

ll violinista si prepara a far viaggiare gli spettatori con effetti speciali e contenuti video tra paesaggi suggestivi, natura, arte e visioni del futuro. Il pubblico sarà immerso in un percorso musicale crossover che parte dalle reinterpretazioni di David Bowie e dei Queen, del Maestro Morricone, di Lucio Battisti e tanti altri capolavori per arrivare ai brani originali pop-dance di Andrea (Double Sun, The River e molti altri). La musica e la luce del suo violino saranno accompagnate sul palco dal musicista e dj-producer Meiden al sound design, da Davide Gobello alla chitarra e da special guest a sorpresa.

Lo stop dovuto alla pandemia ha stimolato la creatività di Andrea che è diventato uno dei musicisti più seguiti sui social network: oltre 200mila followers seguono le sue avventure in musica, tra tour e creazioni multimediali come i video in cui ha portato il violino oltre i confini della musica.

Nel 2021 ha inaugurato i Mondiali di Sci di Cortina in Eurovisione, ha aperto numerose partite di Serie A allo Stadio Olimpico, ha partecipato all’opening dell’Expo di Dubai e suonato alla Coppa del Mondo di Sci. Le sue iconiche performance l’hanno portato a suonare sui ghiacciai e sott’acqua, imbracciare un violino di ghiaccio e raccontare la relazione tra uomo e natura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 17:29

