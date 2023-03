Andrea Casta con il violino di ghiaccio lancia Ice Vibes, un inno alla natura nato nel cuore delle Alpi

E’ appena uscito su tutte le piattaforme musicali e in pochi giorni ha già raggiunto 3000mila ascolti, Ice Vibes, il nuovo brano suonato e cantato dal violinista e producer internazionale Andrea Casta con un violino di ghiaccio in featuring con la giovane voce di Kiirah.

Esce in contemporanea al video musicale per la regia di Ervin e Loren Bedeli, girato nel cuore delle Alpi nel comprensorio sciistico di Pontedilegno-Tonale dove, da qualche anno, viene realizzato con successo il progetto Paradice Music: un igloo-teatro costruito completamente con la neve a 2500 metri di altezza che custodisce veri strumenti di ghiaccio suonati in concerti e performance per tutto l’inverno da numerosi musicisti tra i quali Irene Grandi, Nina Zilli, Marlene Kuntz, Elio, Giovanni Sollima e tanti altri. Ogni anno in primavera, con il disgelo, teatro e strumenti tornano ad essere acqua, simboleggiando un rapporto sano e ritrovato tra uomo e natura. Nel video il violino di ghiaccio risplende di mille colori, abbinato al celebre archetto luminoso del musicista bresciano che evoca la spada di Star Wars.

Ice Vibes è una canzone in cui Casta duetta con “Madre Natura”, che vive nella voce cristallina della cantante 18enne Kiirah, al secolo Chiara Nasi, che ha già collaborato con grandi firme della musica e numerose etichette discografiche internazionali come Warner e Spinnin’ Records.

Andrea Casta ha da tempo a cuore i temi del rapporto tra uomo e natura che trovano spazio nella sua musica e nelle sue performance visive, focalizzandosi in particolar modo sull’ambiente montano. Alla base di questa sensibilità c’è la sua storia personale che l’ha visto praticare lo sci agonistico fin da bambino, per poi interrompere la sua carriera da atleta in seguito ad alcuni infortuni e dedicarsi completamente alla musica a 22 anni. Soprattutto negli ultimi tempi ha rinsaldato questa relazione attraverso alcune tappe fondamentali: nel 2021 è stato tra i protagonisti musicali della cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci di Cortina, componendo appositamente il brano strumentale Faster & Beyond, e sia nel 21 che nel 2022 ha suonato al parterre della Coppa del Mondo di Sci Alpino in Alta Badia.

Ice Vibes, con le sue note piene di energia positiva, vuole essere anche un mezzo per avvicinare ancora di più gli italiani al fascino della montagna e degli sport invernali in vista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Andrea Casta è il violinista elettrico crossover italiano più celebre al mondo, è seguito da 300.000 followers sui social media, si è esibito in 32 nazioni con una media di 200 date dal vivo all’anno ed è pronto a ripartire con il suo “The Space Violin – Visual Concert” in tour nei principali teatri italiani da giugno 2023.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA