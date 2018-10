Andrea Bocelli da record, un miliardo di streaming per il suo repertorio

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilarriva al. La cifra datiene conto di singoli e album di tutte le piattaforme digitali. La notizia arriva alla vigilia della pubblicazione del nuovo album pop di inediti "Sì", in uscita domani, 26 ottobre, per Sugar in 60 paesi e in 7 lingue. Nel nuovo lavoro discografico Bocelli duetta con star internazionali del calibro di Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban, e per la prima volta insieme a suo figlio Matteo su "Fall On Me", title track del nuovo film della Disney "Lo schiaccianoci e i quattro regni", in uscita in tutte le sale italiane il 31 ottobre. Il video, in appena un mese dalla sua pubblicazione, è arrivato a quasi 20 milioni di visualizzazioni.LEGGI ANCHE Andrea Bocelli, il nuovo album "Sì": «Duetto con mio figlio e racconto tutta la mia felicità»​ Tra le collaborazioni dell'album "Sì", oltre alla produzione del leggendario Bob Ezrin, ci sono le partecipazioni eccellenti di Tiziano Ferro (autore del testo del duetto tra Bocelli e Ed Sheeran "Amo soltanto te"), Raphael Gualazzi (che firma musica e testo di "Vertigo"), il coro di "Voices of Haiti" (60 bambini di Haiti cantano in "Dormi Dormi" e "Gloria"), Riccardo Del Turco (autore di "Vivo"), Francesco Sartori e Lucio Quarantotto ("If Only"), gli autori Fortunato Zampaglione (“Fall on me”), Davide Esposito ("Ali di libertà") e Marco Guazzone ("We will meet once again”) e i produttori e autori Pierpaolo Guerrini e Mauro Malavasi.Bocelli in questi giorni sta ottenendo un successo straordinario in Canada, dove è impegnato in alcune date live. Il suo concerto di qualche giorno fa al Bell Centre di Montreal ha visto il tenore ottenere la standing ovation da oltre 21.000 spettatori.