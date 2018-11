conquista ladella classifica degli, la Billboard200. È 'Sì', pubblicato da Sugar, il disco più acquistato nel mercato statunitense che si trova davanti a titoli come 'A Star is born' di Lady Gaga. Un traguardo che si somma al primato raggiunto dall'artista qualche giorno fa con il n.1 anche inglese. È la prima doppietta in assoluto per un cantante italiano. Otto album della carriera del tenore sono entrati nella top10 americana con ben due secondi posti ottenuti con 'My Christmas' (2009) e 'Passione' (2013). Gli Stati Uniti amano Bocelli sin dai suoi esordi con l'album 'Romanza', entrato nel 1997 nella Billboard200.Un apprezzamento poi proseguito con grandi attestati di affetto e di partecipazione: dal concerto di Central Park nel 2011 con oltre 75 mila presenze, all'apertura del Nasdaq nel 2017, fino alle celebrazioni per i presidenti Bill Clinton, George W Bush e Barack Obama alla Casa Bianca.