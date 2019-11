Bocelli conquista la nomination per l'album "Sì", unico italiano ai Grammys 2020

Ennesimo prestigioso riconoscimento internazionale per Andrea Bocelli e il suo album dei record "Sì" (Sugar) che conquista anche la nomination ai Grammy Awards dopo aver centrato contemporaneamente il n.1 della classifica Usa e Uk e segnando così un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano. Il tenore più amato al mondo è anche l'unico italiano presente nella lista delle nomination 2020.



Una candidatura importante (la sesta nella sua carriera) che vede nella cinquina per la categoria "Best Traditional Pop Vocal Album" il tenore accanto a nomi internazionali eccellenti come Barbra Streisand, Michael Bublé, Elvis Costello & The Imposters e John Legend, e che conferma Bocelli un vero portabandiera dell'Italia nel mondo.



"Ho appena ricevuto l'annuncio della nomination - ha dichiarato entusiasta Bocelli - E' una notizia fantastica che ancora una volta testimonia il grande affetto e la stima che l'America mi riserva da più di 20 anni, ma è anche un'occasione fantastica per ringraziare tutti i miei sostenitori e chi ha creduto in me fin dall'inizio. Un avvenimento importante più unico che raro. Voglio anche ringraziare la Recording Academy e tutti coloro che, come la Sugar, hanno lavorato a questo progetto incredibile". Mercoledì 20 Novembre 2019, 19:01

