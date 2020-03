Andrea Bocelli nello speciale TV "DA CASA" con Billie Eilish, John Legend e Dua Lipa

Andrea Bocelli sarà il rappresentante dell'Italia per la CBS nel primo "Homefest" delle rete americana legato all'emergenza covid-19. Nello speciale tv 'da casa' "HOMEFEST: JAMES CORDEN’S LATE LATE SHOW SPECIAL", insieme al tenore, interverranno da tutto il mondo i più grandi nomi della musica internazionale: Billie Eilish con il fratello Finneas O'Connell, John Legend, Dua Lipa dall'Inghilterra, il nuovo fenomeno BTS dalla Corea del Sud, con incursioni di David Blaine, Will Ferrell e tantissimi altri, tutti nella sicurezza delle loro case.



Nel grande evento televisivo condotto da James Corden - in collegamento questa volta dal garage di casa sua - Bocelli eseguirà live “Con te partirò” in una emozionante versione piano e voce e racconterà dell’impegno della Fondazione che porta il suo nome dedicato in questi giorni all'emergenza covid-19. La Andrea Bocelli Foundation (ABF) si è messa subito al servizio attivando una importante raccolta fondi che ha raggiunto il suo primo obiettivo in meno di una settimana: la donazione di 4 ventilatori polmonari al Covid Hospital di Camerino, nelle Marche, una delle regioni più colpite dal virus. Un contributo concreto in ore in cui l'Italia si trova in grave difficoltà. E il fondatore con ABF non si ferma, continua infatti la raccolta per poter aiutare ulteriori ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e di dispositivi di protezione individuale. E’ possibile donare attraverso la piattaforma https://www.gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino oppure contattando direttamente la "Andrea Bocelli Foundation", scrivendo all'indirizzo development@andreabocellifoundation.org.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 18:46

