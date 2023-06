Andrea Bocelli a Beautiful: il cameo d'eccezione nella soap, ecco quando e dove andrà in onda

di Redazione Web

Andrea Bocelli sbarca a Beautiful. Un cameo d'eccezione per il tenore italiano che sarà inserito nell'ultima delle puntate registrate, lo scorso maggio a Roma, dove la soap più popolare al mondo è approdata per la prima volta in 36 anni.

Nella scena che lo vede protagonista, Bocelli, è seduto al pianoforte e affiancato da moglie e figlia, e canta per Brooke e Ridge.

Andrea Bocelli è una vera e propria icona del Made in Italy nel mondo e, dopo essere stato l'unico italiano invitato all'incoronazione di Re Carlo III e aver preso parte alla storica serie "The Simpsons" solo qualche mese fa, eccolo pronto ad esordire anche in una serie tv.

Sulla CBS, la messa in onda della puntata che lo vede protagonista con la famiglia è prevista per lunedì 26 giugno 2023. Ma i fan italiani del tenore dovranno attendere di più. I telespettatori, infatti, lo vedranno in azione in onda su Canale 5 nella primavera 2024.

La pluripremiata soap, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle 13.40, ha un seguito incredibile: 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi del mondo.

In USA, le 6 puntate girate a Roma dove sono approdati sette protagonisti - Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) - andranno in onda tra il 16 e il 23 giugno.

Negli Stati Uniti, “Beautiful” (titolo originale The Bold & the Beautiful) è arrivata alla sua 36esima stagione. È una produzione Bell-Phillip e Bradley P. Bell è il produttore e capo sceneggiatore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 12:29

