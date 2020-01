Anastasio: il 7 febbraio è "Atto zero", primo album del rapper in gara a Sanremo 2020

Venerdì 24 Gennaio 2020, 18:00

il primo album ufficiale di, la cui produzione artistica è firmata da Slait, Stabber e Alessandro Treglia. Anastasio, già vincitore della dodicesima edizione di X Factor, è in gara a2020 con il brano "Rosso di rabbia". "Atto Zero" racconta la contemporaneità di un ventiduenne che si pone delle, analizzate da angolazioni diverse, esplorando la gamma dei sentimenti umani. E tra marzo e aprile il tour nei club di tutta Italia.Brani che, senza, stimolano l'ascoltatore a guardare le cose da un'altra prospettiva. Ma c'è spazio anche per le intricate metafore che lo hanno reso una delle penne più interessanti del momento, tant'è che l'episodio che più rappresenta il concept (nascosto) del progetto è "Il", un brano scritto come un flusso di (in)coscienza, che descrive il momento in cui l'ispirazione si impossessa di un artista.Leaffrontate dai vari brani spaziano tra la realtà e la fiction, tra i voli pindarici e la concretezza. Da "Cronache di gioventù metese", che racconta la sua crescita nella provincia sorrentina, a "Narciso" che racconta il momento dell’assentarsi da sé stessi. Non mancano gli, come "Il fattaccio del Vicolo del Moro", liberamente ispirato all'opera Er fattaccio del 1911 del poeta Amerigo Giuliani, e momenti più ironici e leggeri, come "Il giro di Do". "Atto Zero", insomma, è un album in grado di rappresentare tutte le varie anime di un rapper complesso e sfaccettato come, coniugandole con un sound contemporaneo ma lontano dalle mode del momento.12/03/2020 – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (Nuova Data)13/03/2020 – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (Sold Out)16/03/2020– FIRENZE - TUSCANY HALL17/03/2020 –BOLOGNA - ESTRAGON21/03/2020 –NONANTOLA (MO) - VOX22/03/2020 –RONCADE (TV) NEW AGE27/03/2020 –PADOVA – HALL28/03/2020 –TRENTO – SANBAPOLIS30/03/2020 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA31/03/2020 – MILANO – FABRIQUE (già annunciata)03/04/2020 – PERUGIA – AFTERLIFE04/04/2020 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA16/04/2020 – NAPOLI - DUELMarco, classe 1997, non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa. Il suo primo singolo "La fine del mondo", prodotto da Don Joe, ha già conquistato il, debuttando al 1° posto su iTunes, Apple Music e Spotify e al 1° posto della classifica Fimi/Gfk. Fa parte dell'omonimo EP pubblicato a dicembre 2018 per Sony Music, che contiene anche i brani "Ho lasciato le chiavi", "Generale", "Un adolescente", "Autunno" (feat. Bowland) e "Costellazioni di Kekab". A febbraio 2019 ha pubblicato il singolo inedito "Correre", presentato sul palco del Festival di