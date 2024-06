Anakin e i tatuaggi ai vip: «Fedez fifone, Tananai folle»

di Sabrina Quartieri

A 28 anni ha già tatuato rockstar e hitmaker, da Damiano David dei Måneskin a Emis Killa, da Fedez a Club Dogo. È il romano Gabriele Perroni, Anakin quando è alle prese con colori e macchinette. Un talento del disegno su pelle avvistato di recente su una terrazza vicino piazza del Popolo nella Capitale. Con lui c’era un dolorante Fedez, che si faceva tatuare le celebri mani de “La creazione di Adamo”. Una new entry che segue alla chiacchierata prima volta di un’opera di Anakin sul corpo del rapper milanese: il ritratto della figlia Vittoria col broncio.

Com’è andata stavolta?

«Mi dovevo riscattare dal tatuaggio contestato dell’anno prima. Volevo dare il 100%. Il disegno era semplice, ma per me è stato più difficile del solito. E poi Fedez è un fifone, soffre, si agita, si alza, fa un macello».

Ha rischiato che si tirasse indietro?

«Mi sono sbrigato a fargli il primo pollice. A quel punto non poteva andare in giro in quel modo. Prima di cominciare siamo andati in farmacia a prendere una crema anestetica».

Ha ancora il sogno di tatuare Sfera Ebbasta?

«Adesso punto a Francesco Totti. Da romano non posso non tatuare la bandiera della città. Vorrei fargli qualcosa di iconico su Roma. E poi Ultimo. Lo rispetto tanto, ha dato moltissimo e ha dimostrato di saper brillare».

Lei era al festival di Sanremo a febbraio scorso, per intervistare e tatuare gli artisti. Com'è finita?

«A quei pazzi de La Sad ho scritto SADremo. A Big Mama, ho disegnato un 18 (legato al suo ultimo album) e uno 02. Ai Bnkr 44 dei cuori».

Com’è tatuare i vip in gara?

«Sono più umani, come se si togliessero l’armatura della fama cercando calore».

Il tatuaggio più folle?

«A Sangiovanni a Sanremo. Un sole con i raggi sul palmo della mano e sulle dita. Fa molto male in quella parte del corpo».

Quello in sospeso?

«Alla fantastica Rose Villain, ce lo promettiamo da tempo. Intanto, mentre li stavo intervistando per il mio podcast Talk Ink", ho tatuato El Matador e Spender, due artisti della serie tv “Nuova scena”, in cui lei era giudice».

Il prossimo tatuaggio famoso?

«A Irama, pare abbia solo serpenti tatuati, quindi so cosa aspettarmi».

Il più assurdo mai fatto?

«A Tananai.

