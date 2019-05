La cantante Ana Bettz fermata al confine con la Francia: in auto aveva 300mila euro in contanti

Venerdì 17 Maggio 2019, 16:48

Nell’auto di lusso aveva 300mila euro in contanti: per questo è stata fermata ed è finita in guai enormi. Protagonista della vicenda la 59enne, sarda, cantante ed imprenditrice, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, fermata a pochi chilometri dal confine con la Francia mentre cercava di espatriare: la Guardia di Finanza di Ventimiglia l’ha probabilmente seguita fin dalla sua partenza, qualche ora prima, scrivono La Stampa e il Corriere della Sera.Dopo una prima perquisizione, le fiamme gialle hanno trovato i 300mila euro: ma un’altra perquisizione ha portato alla luce altri 1,7 milioni, anch’essi in contanti. La Bettozzi è accusata di riciclaggio dalla Procura di Imperia e il denaro è stato sequestrato: sull'inchiesta c'è molto riserbo, anche sul luogo della seconda perquisizione in cui sarebbe stato trovata la maggior parte del denaro, di provenienza non chiara.Anna Bettozzi, col nome d’arte di, da metà anni ’90 faceva la cantante: tra i suoi singoli di maggior successo Ecstasy, Femme, Move On e Black and White. Nella sua villa di Porto Rotondo, in Sardegna, aveva come vicino di casa niente meno che: prima della sua carriera di cantante, aveva lavorato per anni e con successo nel settore immobiliare. Nel 1999 lei e il marito Di Cesare vennero rapinati nella loro villa di Roma: una storia che fece molto scalpore, con i ladri che si portarono via un