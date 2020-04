Gaia, vincitrice ad Amici 19. Il suo album Genesi in classifica degli album più venduti

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 13:06

Il suo album “Genesi” (Sony Music Italy) ha debuttato al #5 della classifica degli album più venduti (dati Fimi GFK) e ha già superato 4 milioni di stream: GAIA è la vincitrice di “Amici 19”!"Genesi" è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l'elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali.Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino.L’album, che è composto da sette brani, rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l'ha portata alla sua nuova "genesi" appunto.“Genesi” contiene tra gli altri anche i singoli “Chega” (Lyric Video visibile qui https://www.youtube.com/channel/UCklMHRe0r8Z0SPg-f6I_kQw), brano in portoghese che conta già milioni di stream, e “Coco Chanel”.Questa la tracklist di “Genesi”:1) Chega2) Densa3) What I say4) Mi ricordo un po’ di me5) Coco Chanel6) Fucsia7) Stanza 309