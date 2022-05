Ambra Angiolini, monologo al Concertone Primo Maggio: «Poche donne sul palco? Fosse questo il problema»

Ambra Angiolini difende il concertone dalle critiche. La conduttrice, in un breve monologo, riprende alcuni punti per cui lo storico concerto del 1° maggio a Roma è stato attaccato. «Fra le tante critiche mosse al concertone del 1° maggio, mi ha colpito quella che sul palco non ci fossero abbastanza donne» esordisce la conduttrice. «Ma come? Fosse il 1°maggio il problema!» continua rivolgendosi al pubblico.

«I problemi sono altrove: nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole. Non riduciamo la vita delle donne, che è importante, dove non le vediamo!» dice Ambra con convinzione. «Preoccupiamoci di sostenerle sempre: anche nelle loro case sono in pericolo». E conclude lanciando invitando il pubblico ad esultare: «Da questo palco, un applauso per le donne».

Un chiaro messaggio a supporto delle donne che sono sempre più spesso protagoniste di violenza. Proprio durante la pandemia, sono aumentati i casi di molestie domestiche e tragedie legate ai femminicidi. Dal prestigioso palco del 1° maggio, Ambra ha sottolineato quanto i diritti e la protezione da dare alle donne dovrebbe essere costante e sempre maggiore, non sicuramente legata ad un evento pubblico, come riportano le critiche mosse al concertone.

