Amber Heard, la sorella attacca Johnny Depp per la sua apparizione agli MTV VMA: «Disgustoso e disperato»

Nella serata degli MTV Video Music Awards 2022 che ha visto la premiazione dei Maneskin, Johnny Depp si è distinto tra i tanti vip per la sua apparizione celeste. Nel senso che l'attore, nei panni di Uomo sulla luna, si è mostrato in scena con un costume da astronauta, fluttante sul pubblico Prudential Center di Newark di New Jersey.

Accolto dall'ilarità delle persone presenti in sala, il cameo non è piaciuto invece alla sorella di Amber Heard, Whitney Henriquez, che non ha avuto remore nel definire l'attore «disgustoso e chiaramente disperato».

«Spero solo che nessuna della persone che lo hanno voluto abbia delle figlie» ha scritto in una storia su Instagram la donna, ribadendo il totale sostegno a favore della sorella, uscita sconfitta nel processo per diffamazione celebrato in Virginia e conclusosi pochi mesi fa a favore dell'attore.

La mascotte ha voluto ironizzare sulla propria presenza all'evento in questi termini: «Hey, sai una cosa? Avevo bisogno di lavorare». Prima di rendersi disponibile per «compleanni, bar mitzvah, bat mitzvah (due celebrazioni ebraiche, che segnano la raggiunta maturità di un bambino e di una bambina, ndr), matrimoni e qualsiasi cosa vi serva. Qualsiasi cosa». Per l'attore si è trattata della prima apparizione dopo l'esito del processo e, come hanno notato i fan, Depp non avrebbe potuto presentarsi in forma migliore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 17:49

