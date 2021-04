Álvaro Soler torna single, amore finito con Sofia Ellar dopo cinque anni

Álvaro Soler torna single e lo annuncia ufficialmente sui social. Amore finito per il cantante spagnolo dopo cinque anni di relazione con la collega Sofia Ellar, a cui era legato dal 2016.

Come avevano fatto poche settimane fa Iker Casillas e Sara Carbonero, Álvaro Soler e Sofia Ellar hanno scelto di pubblicare su Instagram un comunicato congiunto, assolutamente identico, per tutti i fan. «Carissima famiglia, in questi momenti così surreali io e Sofia vogliamo annunciarvi che le nostre vite prenderanno strade diverse. La cosa migliore è che resteremo sempre quelli che si sono sostenuti reciprocamente, nella vita professionale come in quella privata» - scrive il cantante spagnolo - «Sappiamo che comprenderete con amore e rispetto quello che stiamo vivendo, contiamo come sempre sul vostro affetto. Vi vogliamo bene, ci vogliamo bene e continueremo a dare il meglio di noi, sul palco come fuori. Queste righe saranno le uniche che condivideremo con voi al riguardo e vi chiediamo dal profondo del cuore di rispettarle, ora e sempre».

La relazione tra Álvaro Soler e Sofia Ellar era nata poco prima dell'inizio dell'estate del 2016, quando il cantante spagnolo aveva conquistato il mondo, e soprattutto l'Italia, con il fortunatissimo singolo Sofia. Quel brano, però, non era dedicato alla cantante spagnola, come rivelato successivamente anche dai diretti interessati. «Non sono io la Sofia di cui parla la canzone, si tratta di una pura coincidenza», aveva spiegato Sofia Ellar.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 22:32

