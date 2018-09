Alvaro Soler e Serena Autieri in concerto in Basilicata

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si rinnova l’appuntamento con la( in provincia di Potenza) con un programma ricco di straordinari eventi come il concerto di- unica tappa nel Sud Italia - per un’apertura internazionale e lo spettacolo diper rinforzare il legame con la tradizione.Ad aprire i festeggiamenti di un evento molto sentito dai lucani, sarà Serena Autieri accompagnata dallaL’artista napoletana, trasversale e versatile, paladina della musica napoletana e della buona cultura del sud è indiscussa protagonista del Teatro Italiano. Nota al grande pubblico per aver interpretato ruoli in film e fiction di successo, per aver presentato il Festival di Sanremo ed aver dato voce alla principessa Elsa nella versione italiana del film d’animazione Disney - Frozen, porterà in scena tutta la sua anima vulcanica, coinvolgendo il pubblico con i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana e internazionale.Martedì 4 settembre, alle ore 21.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII – l’attesissimo concerto della star internazionale Alvaro Soler.Durante l’unica tappa della stagione nel Sud Italia, il cantautore spagnolo, ex-giudice di X-Factor con 16 Dischi di Platino in Italia, riproporrà per i suoi fan hit internazionali che hanno fatto da colonna sonora alle ultime estati: La Cintura (doppio disco di platino in Italia) - brano tra i più trasmessi dalle radio italiane nell’estate 2018; El Mismo sol, singolo che l’ha reso uno degli artisti più amati in Italia e che l’ha visto duettare con J.Lo, passando per Sofia che con 489 MLN di visualizzazioni su YouTube lo ha consacrato tra i grandi artisti nel panorama internazionale.Il Sindaco Cicala, tenendo fede all’impegno preso 4 anni fa, continua ad investire nell’industria della cultura, promuovendo la naturale vocazione di Viggiano come Città della Musica.La Festa è in crescita in termini di affluenza e qualità artistica e, per l’occasione, sarà aperta la nuova Piazza Papa Giovanni XXIII, triplicata per dimensione. L’attenta gestione del Santuario e la collaborazione con il Comune, coadiuvata dalle capacità esecutive di Engage e dall’esperienza del suo Direttore Artistico, Enrico Griselli, ha consentito l’organizzazione di eventi di caratura internazionale.