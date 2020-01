"Alpha Centauri Tour": 4 nuove date per il trio romano Tauro Boys

Giovedì 16 Gennaio 2020, 13:39

Sulla scia del grande successo di “”, il loro primo album, si aggiungono nuove date all’esplosivo “Alpha Centauri tour” dei Tauro Boys , tour che li sta vedendo calcare i palchi dei principali club della penisola italiana per tutto l’inverno. Dopo aver riscosso numerosi sold out nelle principali città italiane l’Alpha Centauri tour non intende fermarsi e approda dal vivo anche a Torino il prossimo 25 Gennaio, a Caserta il 1 Febbraio e a Salice Terme (Pv) il 15 Febbraio., all’anagrafe Giovanni Picchi (Yang Pava), Arduino Lancellotti (Prince), Maximilian Dello Preite (Maximilian), dopo una serie di successi virali che hanno riscossosulla rete, con “Alpha Centauri” approdano al loro album d’esordio. Il disco uscito lo scorso 28 Giugno in tutte le principali piattaforme digitali su etichetta Thaurus Music/Universal, si compone di 12 tracce ed è stato anticipato dai singoli “Bella bro” feat. Side (prod. Close Listen) e “Ready for War” feat. Knowpmw (prod. Close listen e Peppe Amore).Alpha Centauri, il sistemache dà il nome all’intero progetto, è situato nella costellazione australe del Centauro ed è vicinissimo al nostro sistema solare. A occhio nudo appare come una stella singola, eppure è un sistema stellare triplo. L’album rispecchia l’anima una e trina del gruppo romano. Un disco compatto che mostra la vera identità del trio. «Abbiamo voluto fare un lavoro che mostri in pieno chi sono i Tauro Boys: una nuova realtà della musica italiana che non è trap e non è indie, siamo noi. Tre stelle con la voglia di conquistare tutti e tutto».Alpha Centauri si arricchisce di collaborazioni come quella con Side Baby nel brano “Bella Bro” e quella con il rapper Knowpmw in “Ready for War”, brano co-prodotto da Close Listen e Peppe Amore. In riferimento alle produzioni centrale è invece la figura del producer e dj Close Listen che ha curato otto delle tracce presenti nel disco; non mancano inoltre le produzioni di Kenzo, Peppe Amore, Zollo, Nko, Nick Name e dello stesso Prince (membro dei Tauro Boys), che ha prodotto la decima traccia “Gemini”.L’originalità del disco è nelle sonorità. Tra innovazione e sperimentazione l’album è un mix di elementi diversi che rispecchiano il percorso della. Dai brani destinati ad essere dei veri e propri “bangerz”, sino alle tracce pensate per i club, all’interno dell’album non mancano brani riflessivi. «Arriviamo da un percorso unico in cui abbiamo sempre dato grande importanza ai concerti. La dimensioneci permette di essere pienamente noi stessi, per questo ci piace in particolar modo e diamo sempre il massimo. Viviamo il palco come fosse la nostra casa e siamo felici di vedere i nostri fan cantare le canzoni del nuovo lavoro insieme a noi”L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.PROSSIME DATE DELL’“ALPHA CENTAURI TOUR”:18/01 Parma, Pulp25/01 Torino, Milk01/02 Caserta, Mono Club15/02 Salice Terme (PV), Club House