All'asta l'abito di Madonna nel video di Material Girl: può valere fino a 200mila euro

L'iconico vestito di raso rosa che Madonna indossò nel video di Material Girl, nel 1984, va all'asta a New York. Secondo quanto riportato dai media sarà in vendita dal 20 al 22 maggio all'Hard Rock Cafè e online sul sito Julien's Auctions. Un portavoce della casa d'aste ha spiegato che il lotto oltre all'abito comprende una stola in finta pelliccia bianca, guanti da opera e braccialetti di strass, ed è stimato tra i 100.000 e i 200.000 dollari. Il video di Material Girl, che quest'anno celebra il 38° anniversario, è stato ispirato da una scena di Marilyn Monroe nel film "Gli uomini preferiscono le bionde" del 1953. L'abito di Madonna è uno degli oggetti principali dell'asta 'Music Icons'.

Leggi anche > Milano, doppia data per i Subsonica all'Alcatraz: «Che miracolo stare bene sul palco da 25 anni»

Un portavoce di Julien ha ricordato, riporta il Daily Mail, che l'abito originariamente realizzato per il film tv del 1980 Norma Jean, è stato noleggiato dalla Palace Costume and Prop Company per essere utilizzato da Madonna nel video musicale di Material Girl. È stato utilizzato anche in Blond, altro film per la televisione del 2001 sulla vita di Marilyn Monroe. L'iconico vestito rosa non è il primo capo usato da Madonna messo all'asta. Julien's ha anche venduto l'abito con scollo all'americana in raso avorio indossato dalla regina del pop nel video di Vogue del 1990 per 179.200 dollari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA