Alfa fa il tutto esaurito: «Cin Cin, siete benvenuti alla mia festa»

«Sarà una festa, ne sono convinto più che mai Porteremo Wanderlust in tutta Italia!». Alfa è entusiasta del successo della sua data di stasera al Fabrique, che apre il suo tour: sold out. Vent'anni, da Genova, Alfa, al secolo Andrea De Filippi, si presenta stasera con un bagaglio di 85 milioni di stream su Spotify e di 37 milioni di view su YouTube, 213 mila follower su Instagram. Numeri che contano per il successo tra la generazione Z. Alfa ha uno stile che oscilla tra rap, pop e l'indie. Il cantante a 15 anni ha iniziato a partecipare ai contest di freestyle; i suoi pezzi sono arrivati anche a numerosi big e persino il rapper americano Macklemore lo ha condiviso su Instagram. Il suo brano Cin Cin ha collezionato oltre 55 milioni di stream totali (entrando in tutte le classifiche italiane e raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global). Cin Cin, certificato anche doppio disco di platino, fa parte del suo album di debutto Before Wanderlust, presentato questa sera.



Il 30 gennaio. Via Fantoli, 9. Ore 20.30. Tutto esaurito. Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

