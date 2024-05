Alfa: «L'ansia è un problema della mia generazione, ci schiaccia. La pandemia ci ha reso fragili e aggressivi»

di Serena De Santis

Nella serata del 9 maggio, a Roma si è svolta la Giornata dell'Europa e la campagna #UsailTuoVoto, che si impegna a sensibilizzare i giovani a votare alle elezioni europee, previste per il prossimo 8 e 9 giugno. In piazza del Campidoglio sono stati invitati diversi artisti che hanno voluto contribuire alla causa. Tra questi c'è stato anche il cantante Alfa, che ha speso due parole per spiegare cosa prova la sua generazione.

L'ansia provata dai giovani

All'evento il cantante genovese ha dichiarato: «Per me il Festival di Sanremo è stata una grande vittoria emotiva, soprattutto perché sono sempre stato un ragazzo molto timido. Credo che l'ansia sia un problema della mia generazione. Siamo dei ragazzi dai tanti valori, ma purtroppo l'ansia ci schiaccia. Soprattutto da dopo la pandemia, siamo diventati molto più fragili e aggressivi. Credo che andare a votare sia importante per cambiare il nostro futuro».

