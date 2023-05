Alfa, arriva “bellissimissima <3”: «Celebro i cliché che ci fregano sempre»

“Inizia sempre con un ehi come stai?” l'up tempo pronto per l'estate. In arte Alfa, sulla carta di identità, Andrea De Filippi, il cantautore genovese, 33 anni, pubblica “bellissimissima <3”, in uscita il prossimo 12 maggio. «Mi piace l’idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito», racconta a proposito del nuovo singolo. «Con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica a una persona in particolare, ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi». Una melodia frizzante, un suono contemporaneo pronto per sfidare le classifiche dei brani che saranno trasmesse in un loop tormentone. Chissà che non sia l'anticipazione di un nuovo lavoro, oltre che una preview del prossimo Festival, visto che, per problemi di salute, nell'edizione 2022, aveva dovuto rinunciare alle selezioni di Sanremo Giovani.

NUMERI E CLASSIFICHE

Con oltre 300mila iscritti al canale Youtube e 1 milione di follower su TikTok, Alfa conta oltre 139 milioni di views su Youtube e oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 585k video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube.

----------

Qui le prime date annunciate di “TRA LE NUVOLE TOUR ESTIVO” (prodotto da Artist First):

27 MAGGIO - CASALVIERI (FR)

1 GIUGNO - MARINA DI MODICA (RG)- 2BORN FESTIVAL

29 GIUGNO - SASSUOLO (MO) - YOUTH FESTIVAL

07 LUGLIO – CESENATICO – LA NOTTE ROSA

11 LUGLIO – RICCIONE – MAXIBON MUSIC WAVE



17 LUGLIO – TREVISO – SUONI DI MARCA

19 LUGLIO – NAPOLI – PARCO SAN LAISE (EX BASE)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA