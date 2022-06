Chitarrista già da bambino, su Instagram la foto dal passato. Lo riconoscete?

Alex Britti chitarrista già da piccolo. Il noto cantante romano ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritae con la chitarra in mano, l'immagine in bianco e nero evidenzia come lo scatto sia di qualche anno fa e sottolinea la passione per lo strumento musicale che va avanti ormai da moltissimi anni. Britti, ormai cantante di successo, ha inziato da piccolissimo nel campo della musica.

"Mini bluesman", scrive nella didascalia della foto in cui piccolo tiene in mano una chitarra quasi grande quanto lui e ha al collo una armonica, altro strumento spesso ricorrente nelle sue canzoni e performance. Dopo una fase pop, che lo ha consacrato al successo con pezzi come "Solo una volta" o "La Vasca" il cantautore romano è tornato alla sua vera grande passione, il blues tanto che i brani del nuovo album, in uscita, sono interamente strumentali. Le radici della sua musica sono sempre state blues, emerse nella loro evidenza soprattutto nell’attività live del chitarrista, come i suoi fan ben sanno.

Britti nasce a Roma il 23 agosto 1968, nel quartiere Monteverde. Inizia a suonare la chitarra a 8 anni e a diciassette anni fonda il suo primo gruppo di genere blues, con cui si esibisce nei locali romani. Nel 1998 raggiunge la notorietà con il singolo Solo una volta (o tutta la vita) e l'anno seguente approda al Festival di Sanremo vincendo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Oggi sono io, incisa due anni dopo anche da Mina, la cui versione consacra il già enorme successo del brano. Da quel momento la sua carriera sarà un collezione di successi e partecipazioni a importanti eventi musicali e televisivi.

