Un nuovo importante traguardo perche, dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il Disco d'oro a una sola settimana dall’uscita del disco. Un nuovo riconoscimento raggiunto in tempo record da Alessandra Amoroso, una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino. Strepitoso successo anche per “tanto che a grandissima richiesta già: il 10 marzo a Milano terza data al Mediolanum Forum e il 3 maggio a Roma terza data al Palazzo dello Sport. In questi giorni, l’artista sta lavorando con il suo team sul progetto del nuovo tour che proprio lei ha voluto speciale e con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia per poter andare incontro a tutta la sua Big Family.