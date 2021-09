Alessandra Amoroso, online il videoclip del singolo 'Tutte le volte': «Penso a quando non credevo di farcela»

È online il video di “Tutte le volte”, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso da pochi giorni in radio e in digitale, che anticipa il nuovo disco “Tutto accade”, in uscita il 22 ottobre. Il video è nato da un’idea della cantante, è diretto da Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) ed è prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro.

Leggi anche > Fabrizio Corona contro Sangiovanni: «Mi dispiace ragazzo che si veste di rosa ma sei un prodotto commerciale»

Il videoclip è un piano sequenza in cui l’artista, circondata da 11 ballerini, è protagonista di una coreografia inedita che Veronica Peparini ha creato per l’occasione con il supporto della stessa Alessandra. «Penso a tutte le volte che ho creduto di non farcela – racconta Alessandra Amoroso – di non essere in grado di affrontare alcune dinamiche della vita da sola con me stessa, penso a tutte quelle volte che ho avuto paura e mi sono sentita persa…oggi giro per strada da sola…e sono fiera di chi sono e di quello che vedo!»

“Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé: un viaggio partito dai brani “Piuma” e “Sorriso Grande” che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nell’album “Tutto accade”.

Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento “Tutto accade a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA