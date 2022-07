Alessandra Amoroso, “tutto accade a San Siro". Attesa per il suo primo concerto nello stadio milanese

Prove e sound check fatto. Per Alessandra Amoroso è arrivato il momento tanto atteso di suonare allo stadio San Siro. «Non vedo l'ora. Sono impaziente», aveva detto qualche giorno fa alla Fondazione Catella di Milano dove è stato allestito per l'occasione il "Tutto Accade pop-up store", un lab attivo fino al 14 luglio con eventi e attività aperte a tutti, con live session e talk a tema sui “Diritti della comunità LGBTQIA+”, “Empowerment & girl power” e "alimentazione".

É la prima volta a San Siro per la Amoroso. Ed è la seconda volta che protagonista del Meazza sia una solista donna (il battesimo fu di Laura Pausini il 2 giugno 2007). “TUTTO ACCADE a San Siro” sarà il 200esimo concerto della carriera della Amoroso iniziata tredici anni fa dopo la vittoria all’ottava edizione del talent Amici di Maria de Filippi. Sette album in studio, due dal vivo, con numeri di tutto rispetto che l’hanno vista all’apice delle classifiche italiane e internazionali. Con tanto di certificazione di Guinness World Record per il duetto insieme a 19 persone durante la trasmissione “EPCC” con Alessandro Cattelan su Sky Uno.

Due ore e mezzo di concerto che correranno tra i brani iconici, da “Vivere a colori” a “Camera 209”, ultimo singolo prodotto da Zef e scritto con Davide Petrella (contiene un omaggio a Point of View, brano del gruppo musicale italiano house-pop DB Boulevard), uscito a maggio e unico estratto dalla riedizione del disco "Tutto accade". Da “Amore puro” a “Non devi perdermi”, dal suo primo singolo “Immobile”, che conquistò il #1 della classifica e certificato Platino, a "Comunque andare” scritto con Elisa (triplo platino), a “Karaoke” tormentone dell’estate 2020 con i Boomdabash (cinque dischi di platino), fino a “Pezzo di cuore” insieme a Emma Marrone. Brani che rientrano nei numeri: 49 dischi di platino e 8 dischi d’oro, oltre 2 milioni e 700 mila copie di dischi venduti.

Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”. Queste le date:

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster dalle ore 16.00 di venerdì 15 luglio. Info: www.friendsandpartners.it

