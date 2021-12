Album 2021, ecco quali sono i più venduti in Italia. La classifica FIMI

Con la fine dell'anno, una delle classifiche più interessanti per capire dove (come) sta andando il mercato discografico in Italia è "leggere" le classifiche Top of The Music di FIMI/GfK, elaborate in base alle informazioni di mercato quantitative, rilevate settimanalmente, dal venerdì al giovedì, (attraverso il servizio Point of Sales Tracking di GfK R&T).

Settimanalmente sono rilasciate le classifiche, tra cui l'album più venduto in Italia, rilevazioni che sono fatte sulla base della vendita del supporto fisico (CD e vinile) e download digitale, a cui si aggiungono gli ascolti in streaming premium, in caso di ascolto.

Ed ora diamo uno sguardo alla Top 100 degli album venduti, di cui prenderemo in considerazione solo i primi 10, aggiornati alla settimana del 10-16 dicembre 2021.

- 10) MINACELENTANO - THE COMPLETE RECORDINGS

La coppia di cantanti Mina ed Adriano Celentano uniscono ancora una volta le loro inconfondibili voci per un album che guarda principalmente agli appassionati delle due icone italiane, meno alle nuove generazioni, eppure è tanta la loro energia che entrano in classifica e ci sono da ormai 3 settimane.

- 9 ) SOLO - ULTIMO

Il giovane cantautore romano, Ultimo, dopo aver vinto Il Festival di Sanremo ha spiccato il volo, conquistando un numero sempre crescente di fans e la nona posizione, lo conferma e lo distingue all'interno del panorama di giovani cantanti, che si dedicano all'hip-hop o trap, al contrario della musica pop-rock di Ultimo, in classifica da 8 settimane.

- 8) CHRISTMAS - MICHAEL BUBLE'

Dopo un periodo di assenza dal mondo della musica per dedicarsi alla famiglia ed a questioni personale, il cantante canadese torna con forza nel panorama mondiale con un album perfetto per il periodo; d'altronde la sua inconfondibile voce si sposa alla perfezione con i canti di Natale, come fece prima di lui Frank Sinatra. Da 6 settimane in classifica.

- 7) 30 - ADELE

Cambia vita e cambia aspetto, ma non la sua voce, Adele con 30 torna a scalare le classifiche mondiali; con il singolo Easy on me, ha conquistato il platino ed ancora alla #1 della classifica americana Billboard Hot 100. La cantante britannica resta inimitabile ed il suo stile va oltra le mode ed i trend musicali del momento. In classifica da 4 settimane.

- 6) DISUMANO - FEDEZ

A due anni dall'ultimo album, Fedez rilascia Disumano con tanto di pubblicità stile campagna elettorale. Un progetto discografico di ben 20 tracce, che raccontano capitoli ben definiti della sua vita. Il disco contiene molti dei grandi successi del cantante, come Mille, Bimbi per strada o Bella Storia, è anche ricco di collaborazioni. Tre settimane in classifica.

- 5) BLU CELESTE - BLANCO

Un debutto importante quello di Blanco, uscito lo scorso settembre con Blu Celeste, pieno di hit come Mi fai impazzire e La canzone nostra. Nell’anno della sua consacrazione, Blanco si è mosso con disinvoltura tra generi diversi, senza timore di sperimentare. Un vero record questo album da ben 14 settimane in classifica.

- 4) SIAMO QUI - VASCO ROSSI

Un disco i Vasco è sempre un evento, e questo uscito il 12 novembre scorso, non fa eccezione con le 10 nuove canzoni del Blasco, già in classifica da ben 5 settimane, e siamo sicuri che ci resterà ancora per molto. Il rocker di Zocca torna sulla scena con un disco che sa di libertà e che arriva dopo due anni di silenzio forzato a causa della pandemia, in attesa di vederlo dal vivo.

- 3) MATERIA (TERRA) - MARCO MENGONI

Il cantante di Ronciglione uscito da X-Factor continua a soprendere e ad allargare la schiera di appassionati della sua musica. Già da due settimane in classifica, con Materia il primo di tre album che sono un percorso per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

- 2) NOI, LORO, GLI ALTRI - MARRACASH

Marracash non sbaglia un colpo. Da 4 settimane in classifica con il suo disco più maturo, sempre più curato nelle sue sonorità, ma con testi più profondi in cui il rapper milanese mette a nudo le sue fragilità, debolezze e prova a psicanalizzarsi con la sua musica.

- 1) GUESUS - GUE

Gue Pequeno, diventa solo Gue, la copertina del disco è il suo volto come quello di Gesù Cristo e nel disco tanta introspezione. Gue come Marracash, "loro" che si distinguono dagli "altri" e la coppia di rapper amici è ai vertici della classifica italiana FIMI degli album più venduti.







Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA