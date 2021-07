Alberto Fortis, direttore artistico di Lusenstock 2021: al via la prima edizione del concorso musicale

Dare la possibilità a giovani musicisti di esibirsi su un palco prestigioso con artisti del calibro di Alberto

Fortis, Francesco Baccini, Rossana Casale, Omar Pedrini e Enzo Iacchetti: è questo lo spirito del concorso

lanciato nell’ambito di LUSENSTOCK 2021. Il concorso è aperto a tre categorie: solisti, band e rap/trap e i

partecipanti dovranno inviare alla mail contest@lusenstock.it il link del loro inedito caricato su YouTube.

Sarà un team di valutazione coordinato proprio da Alberto Fortis a selezionare i vincitori che apriranno l’evento del 21 agosto. Il regolamento è disponibile sulla pagina FB di Lusenstock e sul sito www.lusenstock.it

L’ idea di un festival che richiami l’attenzione su un territorio che fino ad ora aveva in esclusiva la bellezza riservata ai propri concittadini, spiegano gli organizzatori, nasce per far conoscere al resto del Paese ( e perché no, anche a livello internazionale ) le opportunità che questi luoghi possono offrire. LUSENSTOCK vuole essere anche un messaggio di speranza e di ripartenza che parte dal coinvolgimento dei giovani musicisti, solisti e band, impegnati in un concorso che cercherà i “FORTISsimi” ed arriva allo show in un crescendo di emozioni.

“Sara’ un meraviglioso momento di aggregazione, di riscoperta della natura e dell’arte, di libertà espressiva, di voglia di respirare di nuovo all’ aria aperta e di vivere la montagna”. Con queste parole i dirigenti di Domobianca365 hanno voluto descrivere l’evento che sarà frutto dell’instancabile lavoro del Direttore Artistico Alberto Fortis. “L’ambizione è quella di riuscire a riproporre ogni anno una kermesse artistica che possa crescere ed ottenere visibilità e respiro a livello nazionale – hanno proseguito da Domobianca365 – e in quest’ottica la figura di Alberto Fortis è fondamentale non soltanto per i numerosi contatti artistici che riesce a mettere a disposizione, ma anche per la qualità e la completezza del prodotto che vogliamo offrire al pubblico”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 16:19

