Fortis, 40 anni dopo il primo disco: «La musica è bellezza ma oggi contano solo i like»

MILANO - Ci sono canzoni che ti rimangono appiccicate addosso. A voi romani, per esempio. Di Alberto Fortis: «Ho sempre pensato che l'arte deve essere condivisione. Quando la scrissi, avevo già forse visto lungo e la storia mi ha dato ragione: Roma Capitale, la politica che guarda solo al potere. Ma oggi, sopite le contraddizioni, sono anche i romani a chiedermela. Quarant'anni dopo hanno capito davvero cosa volevo dire sin da allora». Quaranta sono gli anni che compie il primo disco di Fortis: un debutto omonimo che conteneva appunto A voi romani, ma anche Il duomo di notte, Milano e Vincenzo, La sedia di lillà. Oggi Fortis ha deciso di ripubblicarlo con il titolo di 4Fortys: rivisitazione del primo album piano e voce, con inediti e brani live.«Per niente, la mia è solo voglia di ridare forza a quel disco con una nuova veste che sognavo da tempo».«Se dovessi guardare alla mia carriera sì: mi riferisco a quando stavo per essere pubblicato anche in America. Poi la partnership finanziaria ebbe problemi e non se ne fece nulla di come in realtà era stato progettato. Pazienza, quando hai 27, 28 anni può anche succedere».«Certo, anche nei rischi che mi sono preso, con tutte le belle cose che mi hanno portato: tutte, sino a quelle che mai mi sarei immaginato, come con George Martin e Carlos Alomar, il primo produttore dei Beatles il secondo di Bowie».«Essere autentico, dignitoso: anche oggi come allora. Mi chiedo in questi anni cosa rimarrà della musica. Nessuna polemica per carità, ma è tutto una questione di like mentre per me la musica, l'arte sono una questione di bellezza».«La musica come l'arte devono essere terapeutiche: devono parlare della realtà, devono essere condivisione , devono comunicare. Per esserlo si deve essere sinceri, coerenti. Per me è sempre stato fondamentale, anche quando scrissi A voi romani. Fui appunto frainteso. Mi spiace. Credevo allora che in tanti capissero l'ironia. Non accadde. Io fui coraggioso. Oggi finalmente le cose sono cambiate».