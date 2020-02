Alanis Morissette annuncia il tour europeo: 13 città e un'unica data in Italia

La nuova canzone “Smiling” è stata co-scritta da Alanis e Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotta da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Si tratta del secondo brano tratto dall’attesissimo nono album in studio di Alanis, Such Pretty Forks In The Road, in uscita il 1 maggio e disponibile per il pre-order qui: è stata co-scritta da Alanis e Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotta da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Si tratta del secondo brano tratto dall’attesissimo nono album in studio di Alanis, Such Pretty Forks In The Road, in uscita il 1 maggio e disponibile per il pre-order qui: https://smi.lnk.to/spf. Il brano è stato scritto in origine per il musical di Jagged Little Pill ed è contenuto nello show e nella colonna sonora ufficiale del musical (cantata da Elizabeth Stanley).

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 febbraio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.