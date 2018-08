Al via al Premio Pascoli, Finardi lo riceve per i 40 anni di carriera

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo concorso per cantautori e cantautrici nel nome di Giovanni Pascoli. Il prossimo 8 agosto a San Mauro Pascoli, in Romagna, la canzone d’autore italiana sarà protagonista con la prima edizione del “Premio Pascoli in musica”. Toccherà a Eugenio Finardi inaugurare la nuova iniziativa con il premio che gli verrà consegnato per i 40 anni di carriera indipendente ricca di testi che sono "antologie poetiche di vita quotidiana”, si legge nel comunicato stampa. Finardi si esibirà con un live tratto da “Finardimente in due”, spettacolo con il chitarrista Giuvazza. Ospite speciale, il cantautore romano Filippo Nigro che ha musicato due poesie del poeta romagnolo, "Fides" e "Le monache di Sogliano”.La serata sarà anche occasione per la finale del concorso per emergenti intitolato al poeta del “fanciullino”. A sfidarsi: Gianluca Di Santo di Como, Forse Giorgio di Roma, Elisa Genghini di Rimini, Salamone di Palermo, Giacomo Scudellari di Ravenna, Rita Zingariello di Gravina di Puglia. I finalisti presenteranno un proprio brano su poesie o su tematiche pascoliane e un brano inedito. In giuria, fra gli altri, da Miro Gori (operatore culturale, presidente Sammaurondustria), Giordano Sangiorgi (operatore culturale, organizzatore MEI), Denis Ponti (responsabile Sammaurock), Fabio Bertozzi (direttore Banda Amici della Musica di San Mauro Pascoli), Daniela Esposito (ufficio stampa Strategie di Comunicazione). Il vincitore sarà ospite al MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza (dal 28 al 30 settembre a Faenza).