Al Bano star a Firenze, un automobilista ferma il traffico per fotografare il cantante e lui si mette in posa VIDEO

Cosa ci fa Al Bano a Firenze vicino ai binari del tram? È quello che si sono chiesti i passanti, che hanno incontrato oggi, 22 maggio, il cantante nel capoluogo toscano. Un video che sta circolando sui social, mostra l'artista (da poco diventato 80enne) che si mette in posa mentre un automobilista ferma il traffico per fotografarlo. Una scena che molti hanno definito «esilarante».

La celebrità di Al Bano lo precede in tutto il mondo. Dalla Russia all'Italia, il cantante pugliese è un vero e proprio idolo. Il suo cappello bianco è inconfondibile e qualche fan oggi a Firenze l'ha notato, fiondandosi verso l'artista per una foto ricordo. Lui, che non si nega mai agli ammiratori, si è messo in posa in mezzo al traffico, nonostante le macchine in fila ad aspettare. Il video della scena è stato pubblicato dalla pagina Welcome to Florence, su Instagram.

Nei giorni scorsi, per i suoi 80 anni, Al Bano è stato sorpreso sull'aereo per casa da un gruppo di fan, che ha cantato una canzone durante il volo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 20:24

