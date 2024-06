Al Bano: «Sophia Loren mi ha chiamato preoccupata. Non sto per morire, dei deficienti hanno messo in giro una fake news»

«Le fake news hanno le gambe cortissime. Anzi, sono senza gambe», scrive così Al Bano sotto un video pubblicato su Instagram, attraverso il quale il cantautore italiano ha dovuto smentire alcune voci sulla sua salute. Sono circolate diverse notizie su un suo presunto malore, che lo avrebbe ridotto in fin di vita. «I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?»

Cosa è successo

Sono circolate alcune notizie su un suo presunto malore, che lo avrebbe ridotto in fin di vita. Queste hanno allertato alcune persone appartenenti al mondo dello smettacolo, tra cui Sophia Loren, che ha chiamato subito l'amico. «Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l'ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata - ha spiegato Al Bano dalla sua casa a Cellino San Marco - voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 14:41

