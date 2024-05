Al Bano, l'inno di Mameli alla finale di Coppa Italia è «un disastro»: pioggia di critiche al cantante

Al Bano è stato uno degli ospiti più attesi della finale di Coppa Italia, che ha visto la Juventus e l'Atalanta contendersi il premio. Il cantante è stato invitato per intonare l'inno di Mameli prima dell'inizio della partita, che ha visto vincere la squadra bianconera. Ma qualcosa, della sua esibizione, ha fatto storcere il naso ai presenti.

Leggi anche: -- È successo durante la partita, la gaffe incredibile mentre i calciatori giocavano: disorientamento tra i tifosi

Cosa è successo

La sua esibizione all'Olimpico non è andata proprio come previsto a causa di una sorta di “sbrocco” da parte dell’artista. Il fatto non è piaciuto né ai tifosi allo stadio né ai telespettatori che hanno seguito il match da casa. Ma cosa avrà mai fatto di “sbagliato” un cantante tanto navigato e solitamente molto apprezzato dal pubblico italiano? Quale sarà mai stato il suo scivolone sul Canto degli Italiani? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA